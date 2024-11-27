جليل وايت يحتفل بعيد ميلاده .. ستيف أوركل وصوت سونيك الأيقوني

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي جليل وايت، الممثل والمنتج والكاتب الأميركي، الذي اشتهر وايت بدوره الأيقوني "ستيف أوركل" في المسلسل الشهير "عائلة ماترز" (Family Matters)، حيث ترك بصمة لا تُنسى في عالم التلفزيون.
لم يقتصر إبداع وايت على الشاشة الصغيرة فقط، بل كان له دور بارز في عالم الرسوم المتحركة، حيث قدم صوت شخصية "سونيك القنفذ" في ثلاث مسلسلات كرتونية خلال التسعينيات، محققًا مكانة خاصة لدى جيل كامل من عشاق الألعاب والرسوم المتحركة.
بالإضافة إلى ذلك، شارك جليل في أعمال سينمائية بارزة مثل "Big Fat Liar" إلى جانب فرانكي ميونيز وأماندا باينز، وظهر في أفلام ومسلسلات أخرى مثل "Scooby-Doo", "Guess Who", "Dreamgirls", "Grown Ups", و"Bones".
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