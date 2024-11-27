هيثم زياد يثبت تميزه في أغنيته الجديدة "للجنة جار" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان والملحن اللبناني هيثم زياد أحدث اغانيه بعنوان " للجنة جار" من كلمات ربيع يعقوب وألحان هيثم زياد وتوزيع هيثم زياد واخراج يحيى الحلبي التوزيع وتسجيل بودي نعوم .



الفيديو كليب الذي أخرجه يحيى الحلبي يعكس بشكل رائع أجواء الأغنية، حيث يتناغم بشكل جميل مع الكلمات والموسيقى. ويثبت هيثم زياد، بتلحينه وتوزيعه المميزين، مجددًا قدرته على تقديم أعمال موسيقية مؤثرة ولافتة.

وتقول كلمات الأغنية :

‎"يا وطني يا موجوع

‎صعبه نكفي من دونك

‎بكيت علينا كتير دموع

‎تنمحى لون عيونك

‎رح نرمي عتمك ب حجر

‎ونشقو تيطلع قمر

‎علينا صبرت كتير كتير

‎ايوب متلك ما صبر

‎منتخانق مين حبك اكتر

‎اذا دمعك مالح او سكر

‎سامحنا عالخب الطايش

‎إنشالله ما وعينا ماخر

‎من ارضك عم تطلع نار

‎ع ابعد كوكب بتبين

‎حنردك للجنه جار

‎المستحيل علينا هين

‎كل واحد حبك ع ذوقو

‎خنقك من شدة شوقو

‎الواقف ع ترابك حاسس

‎تحتو السما منا فوقو

‎من ارضك عم تطلع نار

‎ع ابعد كوكب بتبين

‎حنردك للجنه جار

‎المستحيل علينا هي "