ميرنا وليد - بيروت - أطلقت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الحركة والإثارة Squid Game، والذي امتد لدقيقة و46 ثانية واحتوى على مشاهد مشوقة من العمل. يأتي ذلك استعدادًا لعرض الموسم الجديد يوم الخميس 26 كانون الأول المقبل.

وقد أكدت نتفليكس عودة عدد من أبطال الموسم الأول، وهم Lee Jung-Jae، Lee Byung-Hun، Wi Ha-Jun، و Gong Yoo. كما أُعلن عن انضمام مجموعة جديدة من اللاعبين، من بينهم Yim Si-Wan، Kang Ha-Neul، Park Sung-Hoon، و Yang Dong-Geun، دون الكشف عن تفاصيل أدوارهم حتى الآن، الموسم الثاني يعد بمزيد من التشويق والإثارة، مما يرفع من ترقب المشاهدين حول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر طرح الإعلان الرسمي لموسم Squid Game الثاني وهذا موعد العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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