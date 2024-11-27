انت الان تتابع خبر بارزاني: قانون جديد لكل انتخابات "الاعيب معيبة".. وسأبادر لو بإمكاني إعادة الصدريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تصريحات بمقابلة مع سكاي نيوز، انه "لم يتبق سوى 11 شهرًا، لذلك لا داعي لانتخابات مبكرة"، مشيرا الى ان "الانتخابات المبكرة في أكتوبر القادم 2025، ومن المستبعد ان تكون مبكرة".وحول عودة التيار الصدري، قال بارزاني، انه "لم نكن نتمنى أن ينسحب التيار الصدري من العملية ومن البرلمان، وأتمنى أن أرى التيار الصدري يعود للعملية لأنه فعلاً هناك فراغ وخلل، ولو علمت أن مبادرتي تفضي إلى نتيجة سوف أبادر".واكد ان "إيجاد قانون جديد لكل انتخابات اصبح موضوعا معيباً، في كل انتخابات هناك قانون جديد، وقد ضاع الناس بين كل هذه القوانين، فليستقروا على قانون واحد، لقد تعبنا من هذه الألاعيب والتي ليس فيها معنى".

وأوضح أن "العقلاء والحكماء في بغداد لعبوا دوراً ورئيس الوزراء أيضاً لعب دوراً ونحن ساعدناه بقدر الإمكان، لتجنيب العراق الحرب"، مشيرا الى انه "ليس من المصلحة أبداً جر العراق إلى هذه الحرب، لا أدري من المستفيد، لكن المتضرر الأول هو العراق، المستفيدون كثيرون، لكن المتضرر الأكبر هو العراق، وليس هناك أي فائدة غير الضرر الكبير بالعراق ولا طائل من وراء هذه العملية".

واعتبر ان استمرار تهديد داعش الإرهابي للعراق "حقيقة لا يمكن إنكارها"، مشيرا الى انه "بصراحة إذا انسحبت قوات التحالف الدولي قبل أن تستكمل القوات العراقية جهوزيتها وكذلك قوات البيشمركة، ربما داعش يعود كما عاد سنة 2014 وربما بشكل أقوى، داعش لم ينته ولا يزال خطراً شديداً، وبدون دعم التحالف لم يكن ممكناً أن نحقق الانتصار على داعش بتلك الصيغة".

وشدد على ان "التدريب والتجهيز يحتاج إلى إمكانيات وإلى وسائل، العراق الآن لديه أدوات بسيطة، فمنظومة الدفاع الجوي أما ضعيفة جداً أو أصلا معدومة، حتى إذا كان هناك تدريب بدون منظومة دفاع كيف يمكن اعتراض طائرات أو صواريخ، وهناك افتقار إلى الإمكانات الحقيقية".