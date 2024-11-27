هدى المفتي تكشف عن ملامح شخصيتها في "موعد مع الماضي"..و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة المصرية هدى المفتي حماس الجمهور لأحدث أعمالها و هو مسلسل يحمل إسم "موعد مع الماضي"، حيث قامت بالكشف عن ملامح شخصيتها من خلال البوستر الرسمي، و ذلك عبر حسابها الخاص، و علقت بالقول : "جاهزين؟ باقي أقل من أسبوعين على موعد مع الماضي، يُعرض 6 ديسمبر".



في سياق آخر، تحدثت هدى المفتي عن تجربتها مع التنمر، بعدما تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.

يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.

