ميرنا وليد - بيروت - لا زالت عائلة الملحن المصري محمد رحيم تتقبل التعازي بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 45 عاماً اثر وعكة صحية مفاجئة وحضرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة العزاء وبدا عليها التأثر والحزن الشديد حتى انها بكت بعد وصولها الى مكان تقبل العزاء وحضنت عائلته المنهارة.
كارول ومحمد جمعتهما صداقة قوية وتعاونا معاً في العديد من الاغنيات التي لاقت نجاحاً كبيراً لذا اتى خبر وفاته مثل الصاعقة عليها وعلى كل الوسط الفني الذي لم يستوعب بعد رحيله المفاجئ عن عالمنا على الرغم من انه لا زال شاباً.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تنهار بكاءً في عزاء محمد رحيم - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.