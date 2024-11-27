مشاركة أنابيلا هلال في ملكة جمال العالم قبل 18 عاماً تعود الى الواجهة من جديد

ميرنا وليد - بيروت - عادت الاعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الى الساحة الجمالية العالمية بعدما استذكرتها صفحة Missology التي تعنى بنقل كل الاحصاءات والمعلومات عن ملكات الجمال عالمياً والمسابقات حول العالم خلال مشاركتها قبل 18 عاماً في مسابقة ملكة جمال العالم 2006.

واستطاعت وقتها أنابيلا ان تتأهل الى مرحلة Top 17 ما كان وقتها انجازا لبنانيا على صعيد هذه المسابقة. أنابيلا حصلت على لقب الوصيفة الاولى في ملكة جمال لبنان وبعد ذلك تابعت العمل تحت الاضواء من خلال تقديم اهم البرامج ومع ذلك أكملت ايضاً دراستها وحصلت على شهادة الـ PHD في القانون. يذكر انها متزوجة من طبيب التجميل نادر صعب ولهما 4 أولاد معاً.