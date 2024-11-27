توم كروز يقوم بهذه الخطوة الخطيرة في أحدث ظهور له..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يتحدى النجم العالمي توم كروز الحدود مرة أخرى في فيلم Mission: Impossible في نسخته القادمة، من خلال أداء حيلة حقيقية تحت الماء.



وبناءً على إرثه منذ الفيلم الأصلي عام 1996، يعيد كروز تمثيل دور إيثان هانت، وهذه المرة يبحر في أعماق بحر بيرنغ للوصول إلى غواصة سيفاستوبول.

ويكشف المقطع الدعائي الذي تم إصداره مؤخرًا واللمحات وراء الكواليس عن كروز وهو يرتدي بدلة غوص وينفذ مناورات مكثفة تحت الماء.

و في وقت سابق، كشفت النجمة العالمية نيكول كيدمان عن حقيقة الصورة الشهيرة التي التُقطت لها في عام 2001، بعد طلاقها من النجم توم كروز، والتي ظهرت فيها سعيدة ومبتهجة، و قالت كيدمان، البالغة من العمر 57 عامًا، إن الصورة ليست تعبيرًا عن سعادتها بعد الطلاق، بل كانت جزءًا من مشهد في فيلم، وأوضحت أنها لم تكن هي في تلك اللحظة الحقيقية.

الصورة، التي إرتدت فيها قميصًا منقوشًا وبنطالًا أخضر، أثارت الجدل بعد نشرها من قبل جينا ديوان، خصوصًا بعد طلاقها من تشانينغ تاتوم.

