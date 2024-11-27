تركي آل الشيخ برسالة قاسية إلى هؤلاء الأشخاص

ميرنا وليد - بيروت - وجه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة قاسية إلى الأشخاص الذين لا يعملون على بناء وطنهم، ويركزون فقط على الأعمال التي تقوم بها المملكة، طالباً منهم أن يقومون بتطوير أنفسهم، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق آل الشيخ قائلاً :"قافلة المملكه تسير بقيادة حكيمه وبشعب عظيم الى المستقبل بمشاريع جباره وبجودة حياه لكل من يعيش في هذه الارض الغالية، السعوديين مشغولين ببناء وطنهم وبتطوير انفسهم ... والغير مشغول بالسعوديين، لو كل واحد ركز في ورقته فلح".
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