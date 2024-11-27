تكنولوجيا: Poco F7 وPoco X7 يقتربان من الإطلاق بشهادات رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Poco حاليًا على تطوير مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة ضمن عائلتي F7 وX7، والتي من المتوقع إطلاقها قريبًا. تم مؤخرًا رصد هاتفي Poco F7 وPoco X7 في شهادات مختلفة عبر آسيا، مما يؤكد اقتراب موعد الإعلان عنهما.

أولاً، اعتمد مكتب المعايير الهندية (BIS) هاتف Poco F7، مما يشير إلى إطلاقه في السوق الهندية. يحمل الهاتف رقم الموديل 2412DPC0AI، وقد حصل سابقًا على شهادة من IMDA في سنغافورة. كشفت هذه الشهادة عن دعم الهاتف لتقنيات NFC وBluetooth وWi-Fi و5G، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

تشير التسريبات إلى أن هاتف Poco F7 سيعمل بمعالج Dimensity 8400 SoC، وسيأتي بشاشة بدقة “1.5K”، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير على الأقل، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط.

من ناحية أخرى، اعتمدت هيئة NBTC في تايلاند هاتف Poco X7، حيث حمل رقم الطراز 24095PCADG. أكدت الشهادة دعم الهاتف لشبكات 2G و3G و4G و5G. ووفقًا للشائعات، سيكون Poco X7 إصدارًا معادًا من Redmi Note 14 Pro 5G.

إذا صحت التسريبات، فسيأتي Poco X7 بمعالج Dimensity 7300 Ultra، وشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1220 × 2712 بكسل وتردد 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3000 نتس لكل متر مربع. سيشمل الهاتف خيارات ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وسعات تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

سيضم الهاتف أيضًا نظام كاميرا خلفي ثلاثي العدسات (50 ميجابكسل رئيسية مع OIS، و8 ميجابكسل فائقة الاتساع، و2 ميجابكسل ماكرو)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل. تأتي بطارية الهاتف بسعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

تؤكد هذه الشهادات أن Poco F7 وPoco X7 باتا على مشارف الإطلاق الرسمي قريبًا.

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