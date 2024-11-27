تكنولوجيا: الإطلاق العالمي لـ Nubia Z70 Ultra: أسعار الطلب المسبق ومزايا حصرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nubia رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Nubia Z70 Ultra في الصين قبل أيام قليلة، والآن بدأ الظهور عالميًا. أصبح الهاتف متاحًا للطلب المسبق عبر الموقع العالمي لشركة Nubia، مع أسعار مميزة وامتيازات جذابة.

يبدأ سعر الهاتف الرائد الجديد من 729 دولارًا في الولايات المتحدة، و649 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و749 يورو في دول الاتحاد الأوروبي لإصدار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين.

إذا اخترت الإصدار الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت، فستدفع 829 دولارًا في الولايات المتحدة، و749 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و849 يورو في الاتحاد الأوروبي.

أما الإصدار الأزرق لنفس السعة، فسيتوفر بسعر 849 دولارًا في الولايات المتحدة، و769 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و869 يورو في الاتحاد الأوروبي.

في حين ان أعلى إصدار للهاتف، والذي يضم 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين، يبلغ سعره 949 دولارًا في الولايات المتحدة، و899 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و969 يورو في الاتحاد الأوروبي.

لمن يطلب الهاتف مسبقًا، يمكنهم استخدام الرمز الترويجي SAVE50 لتوفير 50 دولارًا/50 جنيهًا إسترلينيًا/50 يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الطلبات المسبقة على حافظة هاتف بإصدار محدود مجانًا. ستُغلق نافذة الطلب المسبق في 5 ديسمبر، وهو أيضًا التاريخ المتوقع لبدء شحن الطلبات.

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