تكنولوجيا: بديل AirTag من Anker: بطاقة Eufy SmartTrack E30 بخصم الجمعة البيضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل حوالي شهر، أطلقت Anker رسميًا بطاقة SmartTrack E30 تحت علامتها التجارية Eufy. بفضل خصومات الجمعة البيضاء من Anker، أصبح الجهاز متاحًا الآن بسعر 23.99 دولارًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 31٪ عن سعره الأصلي البالغ 34.99 دولارًا.

على الرغم من أن أجهزة التعقب بتنسيق البطاقة لشبكة أبل “Find My” ليست جديدة، إلا أن Anker وEufy قدّمتا هذه التقنية سابقًا من خلال بطاقة SmartTrack الأصلية، والتي تُباع حاليًا بسعر 16.88 دولارًا. ومع ذلك، تتميز بطاقة Eufy SmartTrack E30 الجديدة بميزة فريدة: إمكانية إعادة الشحن.

أضافت Anker بطارية صغيرة داخل البطاقة، التي يبلغ سمكها 2.6 ملم فقط، وهي بحجم بطاقة الخصم أو الائتمان. يمكن للمستخدم شحن البطاقة باستخدام كابل USB-C المرفق مع محول شحن مغناطيسي، مما يُلغي الحاجة إلى التخلص منها بعد عامين أو ثلاثة أعوام، كما يحدث مع العديد من الأجهزة المماثلة الأخرى.

ووفقًا للشركة المصنعة، يدوم الشحن الكامل للبطارية لمدة تصل إلى عام كامل. ومن ناحية أخرى، لا تختلف بطاقة Eufy SmartTrack E30 الجديدة كثيرًا من حيث الوظائف الأساسية. صُممت البطاقة لتتبع المحافظ أو حافظات البطاقات، كما يمكن استخدامها لتأمين الأجهزة الأخرى مثل حقائب الحاسوب المحمول وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بديل AirTag من Eufy بميزة مقاومة الماء، ويمكنه إصدار إنذار بصوت عالٍ يصل إلى 80 ديسيبل لتسهيل تحديد موقعه.

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