الخليج اليوم .. العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة استسقاء في جميع أنحاء المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يوم غد الخميس.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي في السعودية يوم الأربعاء: "تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 26 من شهر جمادى الأول 1446هـ حسب تقويم أم القرى (27 نوفمبر الجاري)".

وأضاف البيان: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وأكد الديوان الملكي في السعودية في بيانه أنه "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله صلى الله وعليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

المصدر: واس