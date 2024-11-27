شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سكان غزة عانوا من الأهوال ولدى حماس الآن الخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الامريكى جو بايدن، فى إطار الإعلان الأمريكى لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، أن سكان غزة عانوا من الأهوال ولدى حماس الآن الخيار.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا اليوم بتوقيت لبنان وإسرائيل.

وكانت قد قالت تقارير إخبارية إن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز النفاذ في العاشرة من صباح غد الأربعاء.