ميرنا وليد - بيروت - لمع الممثل اللبناني ميشال حوراني في الكثير من الأعمال التمثيلية، نذكر من مسلسلاته: "عشق النساء، قلبي دق، عشرة عبيد صغار، الهيبة، ولاد تسعة، أدهم بيك، البيت الأبيض، تانغو، الساحر، والتقينا، ستيلتو"، وغيرها من المسلسلات التي أبهرنا فيها بأدائه.
وبخطوة لافتة، قام ميشال حوراني بمبادرة محببة، وهي مباراة كرة قدم تجمعه والممثلين سعيد سرحان، بديع أبو شقرا، سعد حمدان، حسن حمدان، جيسكار لحود، جوزيف ساسين، محمد فوعاني، وذلك مع شباب نازحين.
موقع "الفن" تواجد في المباراة وكان لنا لقاءات معهم، واليوم نعرض لكم مقابلتنا مع الممثل ميشال حوراني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ميشال حوراني بمباراة حماسية ويعلّق: "هذه اللحظة صعبة لي" وما قاله عن ضيعته دير ميماس مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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