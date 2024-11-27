ميرنا وليد - بيروت - سيقضي النجم العالمي شون ديدي عيد الشكر إما قيد الإقامة الجبرية أو في مركز الاحتجاز الحضري، اعتمادًا على قرار القاض الفيدرالي بشأن طلبه الرابع للإفراج عنه بكفالة.
وإذا ظل في السجن، فستتضمن وجبات عيد الشكر الفاكهة والحبوب والمعجنات والحليب خالي الدسم على الإفطار؛ ولحم الديك الرومي المشوي، والتوفو الحار والحامض، والبطاطس المهروسة، والخضروات المختلطة، وصلصة التوت البري، ومرق الديك الرومي، ولفائف العشاء، وفطائر العطلات على الغداء؛ وشطيرة زبدة الفول السوداني والهلام، ورقائق البطاطس، وخبز القمح الكامل، ومشروب فواكه على العشاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب بقائه في السجن في فترة الأعياد ..إليكم قائمة الطعام التي سيحصل عليها ديدي في عيد الشكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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