ورد الخال :"خسرنا كتير حتى من كرامتنا"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانية ورد الخال أن لبنان خسر الكثير خلال الحـ رب الأخيرة التي عاشها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت الخال قائلة :"ما تبحث، دق المي مي للأسف، البلد خسر خصوصيته بهالحرب، و صار مكشوف اكتر، خسرنا كتير ، حتى من كرامتنا لو هالشي ما بيعجب البعض، المشكلة هي انو نحنا شعب متكبّر ، وفي فرق كبير بين التكبّر والكبرياء، صباحك خير، ويعطيك العافية بعد كل هالتعب".

وختمت الخال حديثها قائلة :"ع امل ان لا نعود إلى حرب بعد سنوات".

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