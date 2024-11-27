انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يرعى توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء شهد البحث في مجالات العمل المشترك لتطوير الواقع السياحي في العراق، في ضوء ما تملكه الحكومة من خطة لتطوير الواقع السياحي".وأكد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العربية لدعم استقطاب السياحة العربية إلى العراق الذي يزخر بمقومات سياحية دينية وآثارية وطبيعية".

ورعى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للمنظمة العربية للسياحة؛ الأولى مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والثانية مع مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، تشتمل على توسعة التعاون السياحي وتطويره في المجالات التالية:

- الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين المنظمة العربية للسياحة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المتعلقة ببوليصة التأمين لضمان الاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع السياحية في العراق.

- الاستفادة من برامج المنظمة العربية للسياحة واتفاقياتها مع الشركات العالمية في مجال الاستشارات الفنية والدراسات.

- تأهيل المنشآت السياحية العراقية بما تشمله من فنادق ومطاعم ومقاهٍ للحصول على علامة الجودة والآيزو.

- الاستفادة من برامج المنظمة بالتدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي على مستوى القطاعين العام والخاص لرفع قدرات العاملين بها .

- بحث إمكانية فتح مكتب إقليمي للمنظمة العربية للسياحة ببغداد ليكون ممثلاً لمنطقة المشرق العربي.

- الاستفادة من مشروع بطاقة السائح العربي، التي سيتم إطلاقها ببغداد من خلال شريك المنظمة الستراتيجي؛ مصرف التنمية الدولي وشركة فيزا الدولية.

- تنفيذ برامج تأهيلية للشباب العراقي في مجال مراقبة جودة المنشآت السياحية والفندقية.

