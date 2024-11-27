البرلمان يناقش التعديلات الخاصة بتصدير نفط اقليم كردستان‎

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بغداد - ياسين صفوان - ناقش البرلمان فقرة التعديل الاول لقانون الموازنة العامة، حيث تضمن تعديلات لمعالجة ازمة تصدير النفط في الاقليم واحتساب كلف الانتاج.

بعد خلاف عميق استمر لسنوات حول تصدير نفط اقليم كردستان، تتجه الازمة نحو الحل عبر اتفاق يسعى البرلمان لتمريره بتعديلات تجرى على نصوص الموازنة الخاصة بتصدير نفط الاقليم.