أنوسة كوتة تودع زوجها الراحل محمد رحيم برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت زوجة الملحن المصري الراحل أنوسة كوتة، رسالة مؤثرة عبر حسابها، معبرة عن حبها العميق إشتياقها لزوجها الراحل، حيث علقت كاتبة : "أنا بعمل كل حاجة انت بتحبها وحبايبك المحترمين كلهم معايا ومش سيبني، بحبك وعمري ما هعرف أنساك"، وكانت مراسم تشييع جثمان محمد رحيم قد شهدت حضور العديد الفنانين ، منهم محمد منير، تامر حسني، مصطفى قمر، حميد الشاعري، ومحمد حماقي، إضافة إلى المخرجين والشعراء والملحنين الذين حرصوا على التواجد لدعم الأسرة.



كما استقبلت عائلة الراحل تعازي الأصدقاء والزملاء في مسجد الشرطة، حيث حضر عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء.