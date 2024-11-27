شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. توافق "مصرى – أردنى" على رفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. ودعم "مصرى – قطرى" للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأمن وسيادة لبنان". اقرأ فى العدد أيضا..

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