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شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " جهود مصرية لدعم غزة ولبنان.. توافق "مصرى – أردنى" على رفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. ودعم "مصرى – قطرى" للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأمن وسيادة لبنان".
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