شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة وفرنسا: نلتزم بتعزيز قدرات الجيش اللبنانى ويجب تجنب أعمال عنف جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان مشترك، وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء.

وجاء في البيان الأمريكي الفرنسي، التزام الطرفان بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، مؤكدًا أنه لا يجب أن يؤدي النزاع في لبنان إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.

وأضاف البيان، أن واشنطن وباريس سيعملان مع إسرائيل ولبنان على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وأن اتفاق وقف النار في لبنان سيحمي إسرائيل من تهديدات حزب الله، كما سيشكل الاتفاق نهاية للقتال في لبنان.

وجاء في البيان: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيوجد الظروف اللازمة للعودة إلى الهدوء.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الكابينت وافق على صفقة لوقف إطلاق النار بلبنان، مؤكدًا أن إسرائيل تحتفظ بحقها في ضرب حزب الله إذا قام بأي خرق، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد نتنياهو، أن اتفاق وقف النار في لبنان يهدف إلى فصل ساحات القتال وعزل حماس، بحسب القاهرة الإخبارية.

وكشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في لبنان، عن أسباب موافقة تل أبيب على الهدنة مع حزب الله اللبناني، بعد أشهر من الصراع بين الطرفين.