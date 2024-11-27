بطولة إنكلترا: بوستيكوغلو يؤكد غياب فيكاريو لـ"أشهر عدة"

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن المدرب الأسترالي لنادي توتنهام سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم أنج بوستيكوغلو الأربعاء أن حارس مرمى فريقه الدولي الإيطالي غولييلمو فيكاريو سيغيب عن الملاعب لـ"أشهر عدة" عقب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل بعد إصابته بكسر في الكاحل.

وأصيب فيكاريو في المباراة ضد مانشستر سيتي (4 0) في مانشستر السبت، وأكملها رغم الألم.

وقال بوستيكوغلو في مؤتمر صحافي "حقيقة أنه لعب على هذا المستوى لمدة 60 دقيقة وهو يعاني من كسر في الكاحل أمر رائع جدا"، مضيفا "أعتقد أنكم تدركون من الخارج ما كنا نعرفه عنه داخليًا".

وبخصوص مدة غيابه، أوضح "أنها ليست مسألة أسابيع، بل أشهر. لقد خضع لعملية جراحية ومع عملية جراحية، هناك مواعيد نهائية معينة يجب احترامها".

ولم يرغب المدرب الاسترالي في إعطاء إشارة أكثر دقة "لأن ذلك يضع ضغطًا مفرطًا على اللاعب و(يخلق) أيضًا، على الأرجح، تطلعات".

وتابع مازحا "بمعرفته، سيتخطى حدود عدم التواجد، ومعرفته أيضًا، سيكون لدينا تحديثات يومية بخصوص حالته على حسابه على إنستغرام".

وتحدث بوستيكوغلو عن "ضربة قوية" لحارس المرمى البالغ من العمر 28 عاما والذي "قضى موسما استثنائيا معنا وكان يتطور حقا كقائد للمجموعة".

وانضم فيكاريو الى توتنهام في الشهر ذاته الذي تعاقد فيه مع المدرب الاسترالي في حزيران/يونيو 2023 قادما من إمبولي الإيطالي خلفا للفرنسي هوغو لوريس الذي رحل بعد أحد عشر عاما في نادي شمال لندن.