"الملكي" أبكى صلاح 7 مرات في 8 مباريات.. فهل ينتقم بالهدف 50؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة العالمية صوب آنفيلد رد في مدينة ليفربول مساء الأربعاء (الليلة)، لمتابعة القمة الأوروبية بين ليفربول وريال مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، ويعاني الريال من نقص كبير بسبب الإصابات، إلا أن مديره الفني كارلو أنشيلوتي تمكن تجهيز البدائل سريعاً.

وفي المقابل يتطلع النجم المصري محمد صلاح لتسجيل الهدف 50 له في دوري الأبطال ليحقق انجازاً جديداً في مسيرته الكروية بالقارة العجوز، كما يحلم بالثأر من ريال مدريد الذي حرمه من لقب دوري الأبطال في مناسبتين، وأصبح الريال عصياً إلى حد كبير على صلاح ورفاقه في ليفربول.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية على ملعب "أنفيلد".

كتابة التاريخ بالهدف 50

يبحث المصري محمد صلاح عن مواصلة كتابة التاريخ، ووفقا لموقع "thisisanfield" - هنا الآنفيلد"، فإن صلاح يحتاج لتسجيل هدف واحد أمام ريال مدريد ليصل لهدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.

الهدف المنتظر سيجعل صلاح يصل للهدف رقم 50 في مسيرته في دوري الأبطال ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، وخمسة مع بازل وهدف وحيد مع روما.

يذكر أن صلاح خاض 8 مباريات في مسيرته أمام ريال مدريد، لكنه لم ينجح في الفوز بأي مباراة، إذ خسر سبع مرات وتعادل في واحدة.

وكانت أشهر مواجهة لصلاح ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وحقق "الميرينغي" حينها الانتصار على ليفربول بنتيجة 3-1، وخرج صلاح مصاباً في كتفه بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس.

مأزق أنشيلوتي

استقر مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على ملامح تشكيلة فريقه التي ستواجه ليفربول، ووفقا لموقع "90min"، فقد اضطر أنشيلوتي إلى إجراء 4 تعديلات في تشكيلته بسبب معاناة "الميرينغي" من إصابات عدة في صفوفه، أبرزها على مستوى خط الهجوم، حيث تأكد رسيما غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو جويس عن مواجهة ليفربول.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن غياب فينيسيوس هو ضربة كبيرة لريال مدريد ولكن معاناة الفريق الملكي تفاقمت بسبب عدم توفر مواطنه رودريغو.

وأشار الموقع إلى أن الدولي المغربي إبراهيم دياز سيلعب أساسيا في لقاء ليفربول لتعويض فينيسيوس، فيما سيحصل الإنجليزي جود بيلينغهام على دور هجومي في تشكيلة الريال لتعويض الغيابات.

وأكد "90min" أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها كل الأضواء مسلطة على النجم الفرنسي كيليان مبابي منذ انضمامه إلى ريال مدريد، وذلك في ظل غياب زميليه في خط الجوم فينيسيوس ورودريغو.

وسيتعين على مبابي تقديم أداء جيد وبذل مجهود مضاعف حتى يمنح "لوس بلانكوس" فوزا هو بأمس الحاجة إليه.

وسيغيب أيضا عن لقاء اليوم المدافع البرازيلي وإيدير ميليتاو ومن المتوقع أن يدفع أنشيلوتي بالمدافع الشاب أسينسيو بدلا منه، فيما سيضطر لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للعب في مركز الظهير الأيمن في ظل ابتعاد داني كارفاخال عن الملاعب بسبب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي، كما ذكرت شبكة RT.

وعلى مستوى خط الوسط، يتوقع أن يلعب داني سيبايوس في ظل تأكد عياب الفرنسي أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وهذه تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة ليفربول وفقا لموقع "90min":

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: - ميندي - روديغر - أسينسيو - فالفيردي

الوسط: كامافينغا - سيبايوس - مودريتش –

الهجوم: بيلينغهام - دياز - مبابي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث سيكون أمام "الريدز" فرصة للانفراد بالصدارة وتحقيق العلامة الكاملة، حال تحقيق الفوز على ريال مدريد مساء اليوم.

في المقابل، يأتي ريال مدريد في المركز الـ21 برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في لقاءين وتلقى هزيمتين.