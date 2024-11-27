شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع لأبل لكاميرا أمنية يمكنها معرفة الأشخاص دون التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة أبل على براءة اختراع لتقنية كاميرا أمنية مصممة للمساعدة في التعرف على الأشخاص بناءً على وجوههم وخصائصهم الجسدية، وتصف وثيقة براءة الاختراع التي نشرها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) نظام كاميرا أمنية يمكنه الاعتماد على التعرف على الوجه بالإضافة إلى "بصمة الجسم" لتحديد هوية الشخص بشكل صحيح، باستخدام صور جذعه أو الملابس التي يرتديها.



تقنية

وتزعم التقارير الأخيرة أن أبل تتطلع إلى التوسع في قطاع المنزل الذكي، بدءًا من الكمبيوتر اللوحي المثبت على الحائط، ويمكن لكاميرا أبل الذكية تحديد الخصائص الجسدية بالإضافة إلى التعرف على الوجه.

ووفقًا لوثيقة براءة الاختراع، يمكن لتقنية كاميرا الأمان الخاصة بشركة أبل تخزين معلومات التعرف على الوجه عن الشخص - وهي الوظيفة التي يتم تقديمها أيضًا على بعض الأجهزة المماثلة الأخرى المتوفرة اليوم، ومع ذلك، تصف الشركة أيضًا استخدام ميزة ستخزن معلومات حول الخصائص الجسدية للشخص.

وتقول شركة أبل إن كاميرا الأمان المزعومة ستكون قادرة على توليد "بصمة جسم" لشخص ما، والتي ستعمل جنبًا إلى جنب مع ميزة التعرف على الوجه (أو Face ID)، ونتيجة لذلك، سيتم ربط وجه الشخص بخصائصه الجسدية.



وتكشف براءة الاختراع أنه يمكن التعرف على الفرد بواسطة النظام، حتى لو لم تتمكن الكاميرا من رؤية وجهه. وبدلاً من الاعتماد على التعرف على الوجه، فإن تقنية كاميرا الأمان من آبل ستحدد هوية الشخص باستخدام تفاصيل "بصمة الجسم" الأخرى مثل جذعه أو ملابسه.

ومن أجل معرفة الخصائص الجسدية للأشخاص المختلفين القادمين إلى مسكن المستخدم، سيحتاج نظام كاميرا الأمان إلى التقاط وتخزين الصور (مؤقتًا) بشكل منتظم، وسيتم تحليلها باستخدام نماذج التعلم العميق، وفقًا لوثيقة براءة الاختراع.



وبعد أن يحدد النظام تطابقًا محتملًا، سيوفر للمستخدم الموجود في الداخل إشعارًا، وفقًا للتفاصيل الواردة في براءة الاختراع. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه التفاصيل، وعرض بث مباشر لكاميرا الأمان باستخدام iPhone أو iPad أو Apple TV.

ويأتي وصول براءة الاختراع هذه بعد فترة وجيزة من ادعاء مارك جورمان من بلومبرج أن آبل تفكر في تطوير كاميرا منزلية تركز على الخصوصية بالإضافة إلى العديد من أجهزة المنزل الذكية الأخرى، ومن المتوقع أن يكون أول هذه الأجهزة عبارة عن مركز منزلي ذكي يمكنه التحكم في الأجهزة الأخرى في منزل المستخدم، بينما يوفر الدعم لتطبيقات Apple مثل FaceTime.