شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تضيف خرائط جوجل ميزة ملخص الرحلات مرة أخرى بعد إزالتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من مستخدمي خرائط جوجل منذ فترة طويلة، فقد تتذكر أن التطبيق كان يستخدم لتقديم ملخص الرحلة بعد وصولك إلى وجهتك، ويتضمن هذا الملخص مقاييس ربما كنت مهتمًا بمعرفتها مثل إجمالي المسافة المقطوعة ومقدار الوقت الذي قضيته خلف عجلة القيادة، ولكن تم إزاله هذه الميزة ولم تستمر إلى يومنا هذا.

وفقا لما ذكره موقع " Phone arena"، يقدم أحد التطبيقات المنافسة لخرائط جوجل، والمتوفر في متجر التطبيقات لأجهزة iPhone، ومتجر Google Play لأجهزة Android، ملخص للرحلة بعد التحديث الأخير للتطبيق، والبيانات التي تتلقاها في النهاية تتضمن رحلاتك إجمالي المسافة المقطوعة ومتوسط السرعة وأي تغيرات في الارتفاع حدثت أثناء رحلتك، فإنه على الشاشة، سترى على الخريطة من أين بدأت ومن أين انتهيت.



أسقطت خرائط جوجل ملخصات الرحلات في عام 2022 ولم نسمع أي شكاوى من مستخدمي خرائط جوجل الذين لم يعودوا يحصلون على معلومات حول الرحلة التي أكملوها للتو.



لكن في الوقت الحالي، تطبيق الملاحة المنافس يعطى ملخصًا بعد كل رحلة قيادة يخبرك بالمسافة المقطوعة والمدة ومتوسط سرعة الرحلة الأخيرة، وحصل التطبيق على متوسط تقييم 4.1 بعد 1.89 مليون مراجعة، وعلى نظام التشغيل iOS، حصل التطبيق على درجة 4.6 بعد أكثر من 55000 مراجعة، فهل ستعيد خرائط جوجل ميزتها السابقة في المستقبل