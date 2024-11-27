شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجعها.. محللون: وصول بيتكوين إلى 100 ألف دولار «مسألة وقت» والان نبدء بالتفاصيل

وصول بيتكوين إلى 100 ألف دولار في الوقت نفسه يصب المستثمرون تركيزهم على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين مما يشير إلى تبني متزايد للعملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية التقليدية ففي 21 نوفمبر وحده شهدت صناديق الاستثمار تدفقات صافية تجاوزت مليار دولار تلاها نصف مليار دولار إضافية في 22 نوفمبر. طلب متزايد على بيتكوين تسلط هذه التدفقات الضوء على الطلب المتزايد على عملة البيتكوين وخاصة من خلال الأدوات المصممة للمستثمرين المؤسسيين والتقليديين.

وتؤكد هذه التطورات على الثقة المتزايدة في البيتكوين كفئة أصول مشروعة وقابلة للاستمرار كما تسلط الضوء على النفوذ المتزايد للمؤسسيين في إعادة تشكيل النظام الحاكم للعملات المشفرة. اختراق بيتكوين حاجز الــ100 ألف دولار يؤدي التقارب بين الطلب المتزايد والمنتجات المالية وثقة المستثمرين المتزايدة إلى زيادة احتمالات اختراق البيتكوين لحاجز 100 ألف دولار قريبًا وهو إنجاز تاريخي يمكن أن يعيد تعريف الحديث حول الأصول الرقمية ودورها في التمويل العالمي. 40% ارتفاع في العملة المشفرة ارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تزيد عن 40% منذ 5 نوفمبر منذ يوم الانتخابات الأمريكية التي شهدت إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.

لن يتم تنصيب ترامب حتى 20 يناير 2025 لكن هذا لم يمنع تعليقاته المؤيدة للعملات المشفرة من تعزيز المشاعر الداعمة لهذا الاتجاه. مستثمرو بيتكوين يجنون الأرباح قال أندريه دراجوش رئيس الأبحاث في أوروبا لدى شركة إدارة الأصول المشفرة "بيتوايز" :"إن البيتكوين من المرجح أن يظل تحت الحاجز النفسي مع جني المستثمرين للأرباح من ارتفاعه الكبير بعد الانتخابات".

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أضاف دراجوش :"إن عملة البيتكوين فشلت حتى الآن في اختراق 100 ألف دولار لأن الحائزين على المدى الطويل بدأوا في توزيع كميات كبيرة من البيتكوين في الارتفاع الأخير".

تابع أنه يتوقع أن "يتوقف ارتفاع البيتكوين في الأمد القريب مع استمرار ارتفاع المعنويات ويبدو أن التمركز مبالغ فيه إلى حد ما". تقييمات بيتكوين "ليست مفرطة" مع ذلك قال دراجوش: "قد يكون هذا تصحيحًا لسوق صاعدة وليس تغييرًا في الاتجاه وأن تقييمات البيتكوين بشكل عام لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون مفرطة".

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أضاف أن الضغط على المعروض من البيتكوين نتيجة لأحداث مثل ما يسمى ”التخفيض النصفي” في وقت سابق من هذا العام والذي أدى إلى خفض إصدار البيتكوين الجديد إلى النصف سيستمر في دعم الأسعار حتى عام 2025. إلى أين يتجه سعر بيتكوين؟ قال ديفيد موريسون كبير محللي السوق في شركة الوساطة "ترايد نيشن" :"إنه على الرغم من أن 100 ألف دولار هو رقم قياسي إلا أنه يبدو وكأنه أصبح عقبة كبيرة إن لم يكن حاجزًا لمزيد من المكاسب".

ذكر موريسون:"إذا بدأت عملة البيتكوين في التراجع فقد يكون هذا كل ما نحصل عليه خاصة إذا قرر حاملوها على المدى الأطول صرف أموالهم مبكرًا وهناك احتمال قوي بأن الزخم الصعودي يمكن أن يبني قوة كافية للارتفاع من جديد". الدمام - شريف احمد - تشهد عملة بتكوين المشفرة حالة من التراجع بعد اقتراب سعرها بشدة من مستوى 100 ألف دولار. وقال محللون إنه بالنسبة للعديد من المستثمرين والمتحمسين فيبدو أن كسر بيتكوين المائة ألف دولار مسألة وقت ليس أكثر بغض النظر عن هذا التراجع الذي سيكون مؤقتاً على الأرجح قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وخلال الأسبوع الماضي اقتربت عملة البيتكوين من رقم قياسي بلغ 99645 دولارًا ومنذ ذلك الحين هدأ ارتفاع العملة قليلاً وكأنها تجمع قوتها لدفعة أكبر، وفق ما ذكرت منصة كوارتز.في الوقت نفسه يصب المستثمرون تركيزهم على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين مما يشير إلى تبني متزايد للعملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية التقليدية ففي 21 نوفمبر وحده شهدت صناديق الاستثمار تدفقات صافية تجاوزت مليار دولار تلاها نصف مليار دولار إضافية في 22 نوفمبر.تسلط هذه التدفقات الضوء على الطلب المتزايد على عملة البيتكوين وخاصة من خلال الأدوات المصممة للمستثمرين المؤسسيين والتقليديين.وتؤكد هذه التطورات على الثقة المتزايدة في البيتكوين كفئة أصول مشروعة وقابلة للاستمرار كما تسلط الضوء على النفوذ المتزايد للمؤسسيين في إعادة تشكيل النظام الحاكم للعملات المشفرة.يؤدي التقارب بين الطلب المتزايد والمنتجات المالية وثقة المستثمرين المتزايدة إلى زيادة احتمالات اختراق البيتكوين لحاجز 100 ألف دولار قريبًا وهو إنجاز تاريخي يمكن أن يعيد تعريف الحديث حول الأصول الرقمية ودورها في التمويل العالمي.ارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تزيد عن 40% منذ 5 نوفمبر منذ يوم الانتخابات الأمريكية التي شهدت إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.لن يتم تنصيب ترامب حتى 20 يناير 2025 لكن هذا لم يمنع تعليقاته المؤيدة للعملات المشفرة من تعزيز المشاعر الداعمة لهذا الاتجاه.قال أندريه دراجوش رئيس الأبحاث في أوروبا لدى شركة إدارة الأصول المشفرة "بيتوايز" :"إن البيتكوين من المرجح أن يظل تحت الحاجز النفسي مع جني المستثمرين للأرباح من ارتفاعه الكبير بعد الانتخابات".اقرأ أيضاً: توقعات بتحقيق بيتكوين والعملات المشفرة طفرة كبيرة في عهد ترامبأضاف دراجوش :"إن عملة البيتكوين فشلت حتى الآن في اختراق 100 ألف دولار لأن الحائزين على المدى الطويل بدأوا في توزيع كميات كبيرة من البيتكوين في الارتفاع الأخير".تابع أنه يتوقع أن "يتوقف ارتفاع البيتكوين في الأمد القريب مع استمرار ارتفاع المعنويات ويبدو أن التمركز مبالغ فيه إلى حد ما".مع ذلك قال دراجوش: "قد يكون هذا تصحيحًا لسوق صاعدة وليس تغييرًا في الاتجاه وأن تقييمات البيتكوين بشكل عام لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون مفرطة".اقرأ أيضاً: لماذا صعدت بيتكوين لأعلى مستوى منذ يونيو.. وما توقعاتها؟أضاف أن الضغط على المعروض من البيتكوين نتيجة لأحداث مثل ما يسمى ”التخفيض النصفي” في وقت سابق من هذا العام والذي أدى إلى خفض إصدار البيتكوين الجديد إلى النصف سيستمر في دعم الأسعار حتى عام 2025.قال ديفيد موريسون كبير محللي السوق في شركة الوساطة "ترايد نيشن" :"إنه على الرغم من أن 100 ألف دولار هو رقم قياسي إلا أنه يبدو وكأنه أصبح عقبة كبيرة إن لم يكن حاجزًا لمزيد من المكاسب".ذكر موريسون:"إذا بدأت عملة البيتكوين في التراجع فقد يكون هذا كل ما نحصل عليه خاصة إذا قرر حاملوها على المدى الأطول صرف أموالهم مبكرًا وهناك احتمال قوي بأن الزخم الصعودي يمكن أن يبني قوة كافية للارتفاع من جديد".