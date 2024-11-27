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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب وسط اليابان ولا تحذير من تسونامي

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واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب وسط اليابان ولا تحذير من تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، محافظة إيشيكاوا ومحافظات أخرى بوسط اليابان، دون إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن حدوث أي خلل بمحطة شيكا للطاقة النووية في إيشيكاوا، وفقًا لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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