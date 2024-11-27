شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب الثلوج في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغيت 12 رحلة جوية صباح اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسبب تساقط الثلوج الكثيف في منطقة العاصمة الكورية سول، في اضطراب الرحلات الجوية التي تربط بين المناطق المختلفة بالبلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى صباح غد الخميس، ومن المنتظر إلغاء المزيد من الرحلات الجوية. ثلوج قياسية في سيول

تساقطت الثلوج بغزارة طوال الليل في العاصمة سيول، مما أدى إلى إصدار تحذير من الثلوج الكثيفة في مختلف أرجاء المدينة.

وتجاوز ارتفاع الثلوج في سيئول اليوم 16 سنتيمترا، محطمًا بذلك الأرقام القياسية لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية في أكتوبر 1907، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب". ستمرار الثلوج بكوريا الجنوبية

ووفقًا لمرصد سيئول للأرصاد الجوية في حي جونغنو، بلغ أقصى تراكم للثلوج 16.5 سنتيمترا حتى الساعة السابعة صباحًا.