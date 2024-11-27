شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ليفا» توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ليفا للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد مساء أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/11/26م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2027/11/25م.
والأعضاء المنتخبون هم: د. طارق النعيم، وبدء السويلم، ونور عابد، وعلي اللواتي، ود. عبدالله الشويعر، ووليد الضبيب، ومارتن رويج، وظافر الشنفري، وأدال ساروار، وسانجاي كاواترا، ومنير المغيري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/11/26م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2027/11/25م.
والأعضاء المنتخبون هم: د. طارق النعيم، وبدء السويلم، ونور عابد، وعلي اللواتي، ود. عبدالله الشويعر، ووليد الضبيب، ومارتن رويج، وظافر الشنفري، وأدال ساروار، وسانجاي كاواترا، ومنير المغيري.