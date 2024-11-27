شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس" تُدشن جائزة “القسم العلمي المتميز” وتطلق ملتقى الأقسام العلمية والان نبدء بالتفاصيل

جلسات نقاشية

خطة الجامعة

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى، ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية الذي نظمه مركز تطوير التعليم الجامعي بمركز الملك فيصل للمؤتمرات،يوم أمس الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024م.ودشن خلاله جائزة رئيس الجامعة للقسم العلمي المتميز في دورتها الثالثة، حيث تم تحديث معايير الجائزة لتحفيز الأقسام العلمية على تبني خطط تنفيذية تضع الطالب أولاً وتسهم في تعزيز التميز الأكاديمي وصناعة قصص نجاح.وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته في الجلسة الأولى أهمية الملتقى في تعزيز التواصل الفعّال بين رؤساء ومشرفات الأقسام لتحقيق التكامل الأكاديمي والإداري وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تهيئة بيئة أكاديمية ملائمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا معتمدة على إرث أكاديمي غني وكوادر بحثية متميزة.شهد الملتقى ثلاث جلسات نقاشية شارك في الجلسة الأولى الأستاذة الدكتورة هناء النعيم نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة والأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد العمودي نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، كما استعرض الدكتور يوسف أبو شرخ وكيل عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس في أنجز وشاركت عميدة الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة فاطمة كامل.وفي الجلسة الثانية شارك الأستاذ الدكتور نايف الجهني مدير إدارة البيانات وحسين الشريف مدير الإدارة العامة للموارد البشرية وخالد العمودي مدير الإدارة العامة للشؤون المالية وسلطان عسيري مدير الإدارة العامة للتخطيط والميزانية وفهد الزويلعي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.اختتم الملتقى بالجلسة الثالثة التي شهدت تقديم الدكتور يوسف أبو شرخ عرضاً، عن خطة الجامعة الاستراتيجية بمشاركة عميد البحث العلمي الدكتور سعيد بادغيش ومستشار رئيس الجامعة لشؤون علاقات المانحين الدكتور فهد الحازمي ونائب مدير المركز الإعلامي أمل السيد.استهدف الملتقى تعزيز التكامل بين الأقسام الأكاديمية والإدارية واستعراض أفضل الممارسات لدعم تطوير العملية التعليمية ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الأقسام مع طرح حلول مبتكرة تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.