شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تالكو» توافق على توزيع 60 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(رأس المال).
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023، بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 01122024م.
4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عيد بن ظافر السحيمي (عضومستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين خالد عبداللطيف حسن (عضومستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(رأس المال).
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023، بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 01122024م.
4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عيد بن ظافر السحيمي (عضومستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين خالد عبداللطيف حسن (عضومستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.
15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط اومزايا تفضيلية.