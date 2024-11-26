شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة وكالة الفضاء السعودية في منتدى الشبكات غير الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وكالة الفضاء السعودية، اليوم، مشاركتها في فعاليات "منتدى الشبكات غير الأرضية الدولي 2024"، الذي نظمته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتأتي المشاركة في إطار دور الوكالة بصفته شريك المستقبل، بهدف دعم تطوير تقنيات الاتصالات الفضائية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام للاتصالات واستكشاف الفضاء.

وشهد المنتدى الذي أقيم في العاصمة الرياض؛ نقاشات معمقة حول مستقبل الاتصالات الفضائية ودور الشبكات غير الأرضية في تحقيق استدامة الاتصالات العالمية، وشاركت الوكالة في جلستين حواريتين تناولت محاور رئيسة تعكس تطلعات القطاع. منتدى الشبكات غير الأرضية واستهلت مشاركة الوكالة بيوم المنتدى الأول بجلسة (تحقيق الاستدامة في الفضاء ولخدمة الأرض)، التي قدمها من الوكالة الدكتور فالاناثان مونسامي، وسلطت الضوء على أهمية التقدم التقني والتعاون الدولي لمعالجة القضايا الناشئة وضمان استدامة هذه الشبكات بما يخدم احتياجات الفضاء والأرض معًا.

تلتها جلسة في ثاني أيام المنتدى بعنوان (اتصالات الفضاء العميق)، قدمها المهندس شريف عبدالمجيد، تناولت الجلسة الدور المحوري لشبكات الاتصال في دعم مهمات استكشاف الفضاء العميق.

كما قدم مركز مستقبل الفضاء مشاركته التي تمثلت بجلسة حوارية قدمتها المدير العام للمركز المهندسة مشاعل الشميمري بعنوان (الكشف عن مستقبل اقتصاد الفضاء)، التي استعرضت الإمكانات الواعدة لتقنيات الفضاء، مركزة على التقنيات الثورية التي تفتح افاقًا جديدة لإنشاء أسواق وصناعات مبتكرة. مستقبل قطاع الفضاء وفي إطار المنتدى، نظم المركز ورشة عمل تفاعلية، بمشاركة خبراء وعلماء من أكثر من 12 دولة، ناقشت فيه تحديات حطام الفضاء وسبل الحد منه، بهدف التوصل إلى توافق حول التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام لقطاع الفضاء.

وعلى هامش المنتدى؛ عقد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية محمد بن سعود التميمي سلسلة لقاءات مع عدد من قادة وكالات الفضاء والمؤسسات والشركات العالمية، حيث ناقشت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات استكشاف الفضاء، وتطوير تقنيات الاتصالات الفضائية، بالإضافة إلى استكشاف الفضاء العميق، وعمليات الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن مشاركة وكالة الفضاء السعودية في المنتدى تأتي ضمن جهودها لتعزيز حضورها الوطني والدولي في قطاع الفضاء، وتأكيد التزامها بتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتقدم التقني لتحقيق التنمية المستدامة.

