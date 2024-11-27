شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب حصل على 2.5 مليون صوت زيادة مما حصل عليه عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على 2.5 مليون صوت زيادة عن ما كان قد حصل عليه في عام 2020، بعضها في أماكن غير متوقعة، في حقيقة مقلقة بالنسبة للديمقراطيين بأن دعم الرئيس الجمهوري قد ازداد بشكل كبير منذ آخر مرة ترشح فيها للرئاسة.

وفي هزيمته لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، فاز ترامب بنسبة أكبر من الأصوات في كل ولاية من الولايات الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة، مقارنة بما حققه في الانتخابات السابقة.

كما حصل على عدد أكبر من الأصوات الفعلية في 40 ولاية، وفقا لتحليل لوكالة أسوشيتد برس(أ ب). كامالا هاريس وأشار التحليل إلى أنه بالتأكيد فإن التراجع في الأصوات المؤيدة لهاريس، والذي بلغ أكثر من 7 ملايين صوت مقارنة بما حصل عليه الرئيس جو بايدن في 2020، كان عاملا مؤثرا في خسارتها، خاصة في المناطق الحضرية في الولايات المتأرجحة التي كانت تعتبر معاقل فوز انتخابية للحزب.