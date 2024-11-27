شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد للرد.. أوكرانيا تهاجم كورسك بصواريخ أتاكمز الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع طويلة المدى في هجمات على منطقة كورسك غربي روسيا في مطلع الأسبوع الحالي.

وكتبت وزارة الدفاع عبر تطبيق تليجرام، أنها لم تتمكن من اعتراض 3 صواريخ على الأقل، وأن الجيش الروسي يستعد للرد على الضربات الصاروخية. استهداف نظام مضاد للطائرات وأشارت وزارة الدفاع إلى إطلاق 5 صواريخ أتاكمز في الهجوم الأول على نظام مضاد للطائرات من صواريخ من طراز إس - 400 يوم السبت.

وأفادت تقارير بتدمير 3 صوريخ، بينما أصاب صاروخان هدفيهما، ما أسفر عن إصابة الطاقم وإحداث أضرار في محطة رادار.

وأضافت الوزارة أنه جرى إسقاط 7 من صواريخ أتاكمز الثمانية، في هجوم آخر على مطار، وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين والإضرار بالبنية التحتية.

وعادة لا تعترف موسكو بالهجمات الأوكرانية التي تصيب أهدافًا عسكرية.

وردا على سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ اتاكمز لضرب العمق الروسي، شنت موسكو هجومًا بصاروخ تجريبي متوسط المدى فرط صوتي يطلق علي اوريشنيك، على دنيبرو الأوكرانية,