شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وجيبوتى توقعان اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مع وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في جيبوتي صفية محمد على جاديلة، اتفاقية بين البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، سعيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي الـ28 للاستثمار، المنعقد حاليا في الرياض تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأشاد الجانبان بتوقيع الاتفاقية، مؤكدين أهمية الاتفاقية في تحفيز القطاعين الخاص والحكومي بالبلدين على الاستثمار وتحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان.



وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين وللاستثمارات من كلا البلدين، وتوفير بيئة استثمار آمنة تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في جميع القطاعات، وذلك من خلال توفير العديد من المزايا للمستثمرين، مثل: حماية الاستثمار، والمعاملة الوطنية، والمعاملة العادلة والمنصفة، والشفافية، والحق في اللجوء للقضاء الوطني أو التحكيم الدولي لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالاستثمار.