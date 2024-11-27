مواكب سيارات على الطرق المؤدية الى الجنوب والبقاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فجرا، بدأ أهالي الجنوب والبقاع بالعودة الى قراهم. وتشهد الطرق المؤدية الى هاتين المنطقتين مواكب السيارات التي تنقل العائلات".

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