أعطى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق ليتسنى للمواطنين التوجه إلى بلداتهم وقراهم الى منطقة بعلبك الهرمل والمناطق اللبنانية كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية اعطى التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق لتسهيل عودة المواطنين الى منطقة بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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