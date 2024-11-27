أكدت مصادر في وزارة الأشغال لـ"النشرة" بدء العمل على إعادة فتح المعابر البرية مع سوريا بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على وضعية كل معبر، حيث هناك جسور تدمرت في بعض المعابر ستحتاج إلى وقت أطول، بينما المعابر التي هي عبارة عن طرقات سيصار إلى ردم الحفر التي تسببت بها الغارات الجوية الإسرائيلية سريعاً.
وأوضحت هذه المصادر أن فرق الوزارة بدأت بالإنتشار منذ الساعة الرابعة صباحاً، بإشراف الوزير علي حمية، في مختلف المناطق، من أجل العمل على تسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم، عبر القيام بالإصلاحات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة الأشغال للنشرة: بدء العمل على إعادة فتح المعابر مع سوريا بأسرع وقت حسب وضعية كل معبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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