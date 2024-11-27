كلاّس: حماية لبنان السلام والكرامة مسؤوليتنا جميعا

اكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس، ان "حماية لبنان السلام و الكرامة مسؤوليتنا جميعا"، شاكرا "رئيس النواب نبيه بري على جهودكم، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على صبركم وإدارتكم لشؤون الوطن في أدق لحظات من عمره. اليوم يستأنف لبنان حضارة السلام".

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