بعد ما يقارب الشهرين على العدوان الإسرائيلي، لم يكن اللبنانيون ينتظرون إلا الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار من أجل إستعادة بعض الهدوء، بعد أن أرهقتهم، مادياً ونفسياً وجسدياً، هذه الحرب، لكن بعض المجرمين في الداخل قرروا إستمرار العدوان بطريقة مختلفة، من خلال عمليات إطلاق النار في الهواء بشكل عشوائي، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
حتى الآن، لم تتوقف هذه الأعمال الإجرامية، التي بدأت مباشرة بعد بدء تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار، وكأن هؤلاء يريدون أن يقولوا أن هذا الإتفاق لا يشملهم، مفضلين الإستعراض بأسلحتهم على أساس أنهم "أقوياء"، في حين أنهم في الواقع جبناء لا يعرفون إلا التسبب بالضرر لغيرهم، وإلا لكانوا، في الفترة الماضية، في القرى الحدودية يخوضون المواجهات ضد الجيش الإسرائيلي.
في مطلق الأحوال، هؤلاء لن "يتربوا" إلا إذا تدخلت الأجهزة العسكرية والأمنية لوضع حدّ لهذه الظاهرة، بالرغم من المهام الكثيرة الملقاة على عاتقها في الأيام الحالية، حيث أن المطلوب أن تتحرك تلك الأجهزة لتوقيف هؤلاء، الذين لا يعيرون أي إهتمام بحياة الناس، ولا يقدرون الظروف الصعبة التي مروا بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مطلقو النار في الهواء مجرمون على الأجهزة الأمنية التدخل لردعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.