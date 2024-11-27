زحمة سير على أوتوستراد صيدا باتجاه الجنوب

يشهد أوتوستراد صيدا باتجاه الجنوب زحمة سير، حيث يتوجه الأهالي منذ الصباح الباكر، إلى قراهم وبلداتهم، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

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