باسيل: الأولوية الآن لانتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة لبدء الاصلاح واعادة الاعمار ووضع استراتيجية دفاعية وتحييد لبنان عن الصراعات

بارك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له، للبنانيين وقف الاعمال العدائية، تمهيدا لوقف نهائي لاطلاق النار تحت سقف السيادة.
وشدد باسيل على ان "عودة اهلنا لمنازلهم ضرورية، والأولوية الآن لانتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة لبدء الاصلاح واعادة الاعمار ووضع استراتيجية دفاعية بقيادة الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور لعدم تجدد الحرب".
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