أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، من جسر حارة حريك، أن "ورش الاشغال ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، فتح الطرق بدءا من جسر حارة حريك".

كانت هذه تفاصيل خبر حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية السابعة صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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