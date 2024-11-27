قيادي لفرانس برس: حماس جاهزة لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

أكد مصدر قيادي في حماس لوكالة "فرانس برس"، أن "الحركة الفلسطينية جاهزة لابرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان".
وأكد أن "وقف إطلاق النار في لبنان انتصار وانجاز كبير للمقاومة"، مشددا على أن "الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف اطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال، لكن الاحتلال يعطل ويتهرب من الوصول لإتفاق ويواصل حرب الابادة".
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