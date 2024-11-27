نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس مجلس شلومي بالجليل الغربي، قوله أنه "لا توجد خطة حتى الآن لعودة السكان أو تعويضهم".
واشار الى ان "ما تلقيناه من معلومات رسمية يدل على أن الجولة القادمة مع حزب الله على الأبواب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس شلومي بالجليل الغربي: ما تلقيناه من معلومات رسمية يدل على أن الجولة القادمة مع #حزب_الله على الأبواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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