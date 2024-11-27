رئيس مجلس شلومي بالجليل الغربي: ما تلقيناه من معلومات رسمية يدل على أن الجولة القادمة مع #حزب_الله على الأبواب

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس مجلس شلومي بالجليل الغربي، قوله أنه "لا توجد خطة حتى الآن لعودة السكان أو تعويضهم".

واشار الى ان "ما تلقيناه من معلومات رسمية يدل على أن الجولة القادمة مع حزب الله على الأبواب".