ستارمر رحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله: نأمل التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "المملكة المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" ، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن قطاع غزة في المستقبل القريب.

واكد ستارمر أم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" "سيساهم في تخفيف معاناة السكان المدنيين في لبنان وشمال إسرائيل، الذين عانوا من آثار النزاع المدمر وإراقة الدماء خلال الأشهر الماضية".

كما شدد على ضرورة تحويل الاتفاق إلى "حل سياسي طويل الأمد للبنان، يعتمد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، مؤكدًا أن هذا الحل سيتيح للمدنيين العودة إلى منازلهم بشكل دائم ويشجع على إعادة إعمار المجتمعات على جانبي الحدود.

وأعرب ستارمر عن التزام بريطانيا بمواصلة جهودها من أجل إنهاء العنف والعمل على تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة "التقدم السريع في جهود وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ورفع القيود على المساعدات الإنسانية التي تعتبر أمرًا حيويًا".