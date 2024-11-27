بدأت وزارة الاشغال العامة والنقل، بناء لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، بتجهيز الورش الآن للبدء بترميم طريق المصنع. كذلك بدأت ورش الوزارة بالكشف على المعابر الحدودية البرية في الشمال، العبودية، العريضة، البقيعة لتقييم اوضاع الجسور التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، للبدء بالإجراءات اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال بدأت بتجهيز الورش للبدء بترميم طريق المصنع والكشف على المعابر الحدودية في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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