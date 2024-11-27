شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة تذبذب سهم «ولاء للتأمين» على أساس سعر 18.10 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني أمس الثلاثاء 1446/05/24 هـ الموافق 2024/11/26 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأربعاء 1446/05/25 هـ الموافق 2024/11/27م على أساس سعر 18.10 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

علما بأنه سيتم إيداع حقوق الأولوية لشركة ولاء للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 1446/05/29هـ الموافق 2024/12/01م

وأعلنت شركة ولاء للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) برئاسة سليمان بن عبدالله القاضي عبر وسائل التقنية الحديثة

وتضمنت النتائج:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

. رأس المال قبل الزيادة: 850.583.280 ريال مقسما إلى 85.058.325 سهم

. رأس المال بعد الزيادة: 1.275.583.250 ريال، مقسما إلى 127.558.325 سهم

. نسبة الزيادة في رأس المال: 49.97 %

. إجمالي القيمة الاسمية لمبلغ الزيادة: 425 مليون ريال

. إجمالي مبلغ الطرح: 467.5 مليون ريال

وسبب زيادة رأس المال دعم خطط النمو والتوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة المالية والمحافظة على التصنيف الائتماني للشركة.

. طريقة زيادة رأس المال إصدار وطرح أسهم حقوق أولوية لعدد 42.5 مليون سهم عادي بمعدل (0.4997) سهم لكل (1) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات وبسعر طرح يبلغ (11) ريالا للسهم الواحد

. تاريخ الأحقية في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.

. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.

. الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.

. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم

ه. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها.

. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.

. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب والعضو المنتدب وأمين السر.

الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالزكاة و الاحتياطي و توزيع الأرباح.

. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

. الموافقة على تعديل مسمى "البنك المركزي السعودي" إلى "هيئة التأمين" أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين التعاوني.

. الموافقة على تعديل سياسة حوكمة الشركة.

. الموافقة على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة.

. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

. الموافقة على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد بن علي القريشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 25/7/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/5/2025م ، خلفاً للعضو السابق عبدالعزيز بن سعود الشبيبي.