الخارجية الإيرانية: نرحب بوقف العدوان الصهيوني على لبنان ونؤكد دعمنا الحاسم لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية "بوقف العدوان الصهيوني على لبنان"، مؤكدة دعم طهران الحاسم لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته. كما اكدت الخارجية الايرانية على "مسؤولية المجتمع الدولي في الضغط الفاعل على الكيان الصهيوني لوقف الحرب في غزة".

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